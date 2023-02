Domani uno dei derby da sempre più combattuti d’Italia. Quello della mole ha in Boniperti il capocannoniere assoluto con 13 goal. Da mio presidente, la vigilia, quando veniva a salutarci e a caricarci aveva la voce vibrante,e nel parlare muoveva la gamba come per calciare. pic.twitter.com/d0FXpOrdoy — Aldo Serena (@Aldito11) February 27, 2023

Torna il, da sempre uno dei più attesi in Italia. La sfida tra, che vivrà un nuovo capitolo domani sera all'Allianz Stadium, vede attualmente come capocannoniere assoluto Giampiero, già presidente onorario della Vecchia Signora, con 13 gol all'attivo. A ricordarlo è Aldo, attraverso un bell'aneddoto condiviso sui social: "Da mio presidente, la vigilia, quando veniva a salutarci e a caricarci aveva la voce vibrante, e nel parlare muoveva la gamba come per calciare". Qui sotto il suo post.