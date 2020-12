Attraverso un focus pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha analizzato i precedenti con il Torino, match in programma alle 18



“72 VOLTE BIANCONERE La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso più partite di Serie A (72) - completano il bilancio 35 successi granata e 43 pareggi.



232 GOL Il Torino ha inoltre subito 232 reti nelle sfide con la Juventus in Serie A; altro record negativo per i granata nella competizione.



27 SU 28 La Juventus è rimasta imbattuta in 27 delle ultime 28 gare di Serie A contro il Torino (21V, 6N) - l’unica sconfitta nel parziale è arrivata nell’aprile 2015: 1-2 con i gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella per i granata dopo la rete di Andrea Pirlo.”