La formazione prevista per la partitasembra suscitare parecchi dubbi e offre diverse opzioni per Max Allegri. In particolare, ci sono incertezze riguardo al centrocampo e all'attacco. Secondo Sky Sport, sembra che la coppia titolare sarà composta da Chiesa e Milik, con Vlahovic e Kean che dovrebbero iniziare dalla panchina. Questa scelta potrebbe essere basata sulla forma fisica e sulla performance recente dei giocatori, nonché sulla strategia di gioco prevista da Allegri per affrontare il Torino.