A meno di ventiquattr'ore dalla sfida con il Torino in programma domani alle 17.15, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il derby della Mole. Grande emergenza in difesa, dove l'allenatore bianconero dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, Alex Sandro e Mattia De Sciglio. Qui in basso la lista completa.



I convocati di Sarri



Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

Difensori: de Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani, Wesley;

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore;

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.