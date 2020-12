Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: "In queste settimane sono stato fisicamente lontano dalla squadra ma non emotivamente. I primi giorni sono stato asintomatico, poi mi è comparso qualche sintomo e ancora adesso, anche se sono negativo, mi porto dietro qualche sintomatologia. Bisogna fare attenzione e fare sacrifici, evitare i luoghi affollati perché il rischio è di cascarci dentro dal nulla".



Sulla quarantena - "Stare 20 giorni a casa è pesante. Ho comunque lavorato molto, avevo gli occhi fissi sul video. Ho visto tante partite, sia nostre che degli avversari. Con la squadra mi sono confrontato in riunioni video: ho visto che siamo migliorati molto. Nella prima parte di campionato siamo stati penalizzati dalle situazioni ma c'è stato un crescendo delle prestazioni. La squadra ha fatto enormi passi in avanti e l’augurio è di migliorarsi sempre e imparare a uscire meno penalizzati dalle situazioni che hanno dato un riscontro negativo“.



Su Zaza: "Stava bene anche prima che lo lasciassi. Il giorno che poi sono stato trovato positivo al Covid avevo avuto una discussione con lui, volevo che continuasse con un certo atteggiamento per continuare con la sua crescita. Ma come ho parlato con Zaza ho parlato anche con altri".



Sul modulo: "Non è un problema di sistema, perché io di giocare con l’Inter con il 3-5-2 l’avevo già programmato 15 giorni prima perché sapevo che dovevamo giocarcela così. Era un sistema che abbiamo usato anche contro Sassuolo e Lazio. Dietro c’è stato un pensiero, perché questo modulo rispecchia alcune qualità delle squadre. Entrambi i moduli sono una risorsa. Anche l’ultima partita l’abbiamo risolta cambiando modulo. Sono altre le argomentazioni su cui discutere".



Sulla fase difensiva: "Noi siamo la squadra che ha subito più reti del campionato ma bisogna fare delle ricerche e approfondire le dinamiche. Prendiamo gol ogni due tiri subiti, siamo penalizzati da questo dato, ma non perdiamo mai l'inerzia della partita. Prendiamo gol inaspettatamente, anche nel momento migliore, come avvenuto gol il gol dell'1-2 contro l'Inter, fino a quel momento non aveva subito nulla".



Sul derby: "Il derby senza tifosi è surreale. Il derby è qualcosa che respiri il lunedì il vista della partita della domenica, lo percepisci attraverso le interazioni che hai con la gente. Tutte cose adesso impossibile on ci sono parametri per paragonare i derby che ho vissuto. Il calcio senza tifosi è PlayStation. Come si prepara il derby con la Juve? La partita la stiamo preparando come abbiamo sempre fatto, con attenzione e cura dei particolari, con cuore, organizzazione e personalità. Cerchiamo di diminuire il gap con gli avversari attraverso l'organizzazione, il cuore ma senza nervosismo. Io ricordo che non mandai la squadra in ritiro prima di quel derby del 2016, volevo che stessero a casa perché avevo fiducia nei loro mezzi. Adesso lo faccio il ritiro perché lo dobbiamo fare. Senza Covid forse l’avrei annullato. Questa è una partita che in condizioni normali senti di più. Adesso è assottigliato perché non c’è il pubblico, ma la squadra non ha mai avuto problemi dal punto di vista di attenzione e di approccio alla partita. Questa è una squadra matura. Questa non è una squadra che ha bisogno del ritiro per rendere".



Sul suo futuro: "Capisco che i risultati sono importanti ma sono sereno. Io sono rientrato ieri all’allenamento e ho visto la squadra bene, molto bene. Il mio metro di misura è il lavoro. Non penso mai che una partita possa essere determinante per me o per le sorti della continuità del lavoro. Il metro di valutazione è sempre come i calciatori si allenano e ieri ho avuto conferme. Vedo una squadra in crescita. Ovvio che poi serve aggiungere i risultati".