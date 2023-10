Come riporta il club bianconero sul proprio sito ufficiale tra le consuete statistiche pre match, è l'1-0 in favore dellail risultato più frequente nelle sfide tra i bianconeri e ilin Serie A: 22 le volte in cui si è registrato - l’ultimo nell’ottobre 2022, a segno Dusan Vlahovic - delle quali ben 16 nel girone di andata, comprese le ultime quattro. Domani sera all'Allianz Stadium si scoprirà se il trend si allungherà ulteriormente.