Ai piedi di Cristiano Ronaldo. Ancora una volta. La Juve riparte dal fuoriclasse portoghese per tornare alla vittoria in campionato: Cristiano, che ha segnato pure contro la Dynamo Kiev, che è a 29 gol in A nel 2020, non ha intenzione di spegnere la fiamma che lo tiene vivo, sul pezzo, sempre a un passo dalla rete. E allora, pure il tempo diventa complice, specialmente se sfocia in ricordi dolcissimi. Come quello che riporta Gazzetta: il 5 dicembre del 2009 chiuse i conti con l'Almeria, 5 anni fa invece sentenziò il Getafe. Ovviamente, entrambi con il Real Madrid.



SERVE CR7 - Adesso, la Juve. Ora come ora, contro il Toro. Cristiano è fondamentale e lo dicono i numeri: quattro partite senza CR7 per la Juve, ed è arrivata soltanto una vittoria. Un avversario tosto, il Torino, che però Ronaldo ha già colpito quattro volte con un assist e tre gol. L'ultimo? Nello scorso luglio, da classico trascinatore. Pirlo gli chiede di più, però: fare pure da mental coach. A partire da chi gli giocherà di fianco, quel Paulo Dybala che va necessariamente recuperato.