Clima teso fuori dalla Curva Sud dell'Allianz Stadium. E no, non è legato al Derby della Mole e alla rivalità tra tifoserie. La polemica dei tifosi, fuori dai cancelli dell'impianto della Juventus, è ancora una volta legata ai biglietti. Questo il testo di uno striscione: "JCard, JMember, iscrizione ai club ci fate fare, ma poi i biglietti a chi li andate a dare? Vergogna". Un altro striscione: "Nessun rispetto per i vermi". Inoltre, un coro scandito sempre fuori dalla Sud invoca: "Più rispetto per noi".



