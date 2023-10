Il grande dubbio di Massimiliano Allegri in vista del derby contro il Torino riguarda l'attacco. Con l'assenza di Vlahovic e Chiesa, le scelte sono ridotte per la Juve ma comunque Allegri ha più soluzioni. La prima, quella del doppio attaccante, ovvero Kean e Milik, sembra al momento l'ipotesi meno concreta. L'attaccante italiano dovrebbe essere affiancato da uno tra Yildiz e Miretti, che nella passata stagione ha più volte giocato in posizione avanzata.