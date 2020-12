Dal sito ufficiale della Juventus



“MIGLIOR DIFESA (NELLA RIPRESA) Questo è il confronto tra la squadra che ha subito più gol (Torino, 16) e quella che ne ha incassati meno (Juventus, 2) nel corso del secondo tempo di questa Serie A”.



Mentre sull’inizio della stagione dei granata: “Con sei punti in nove partite, il Torino ha eguagliato la peggior partenza nella sua storia in Serie A (sei anche nel 2002/03), considerando sempre tre punti a vittoria. In quella stagione perse anche la 10ª, 0-4 proprio contro la Juventus”.