Il direttore di gara per Juventus-Torino sarà Fabio, un arbitro con una lunga esperienza nella massima serie del calcio italiano. Rapuano è noto per la sua autorità sul campo e per la capacità di gestire partite ad alta pressione come il derby torinese. Sarà il responsabile di prendere decisioni cruciali che potrebbero influenzare il risultato della partita.Ad affiancarlo ci saranno due assistenti di linea affidabili: Berti e Rossi. Al VAR toccherà invece a Mazzoleni, assistente VAR sarà Paterna.