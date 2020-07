Moreno Longo prepara il derby della Mole. Sulla Gazzetta dello Sport si legge come il tecnico granata stia pensando di imbrigliare i pericoli numero uno per la difesa del Toro: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: "La qualità della Juventus non si può affrontare a viso aperto, e allora Moreno ha disegnato una sorta di ragnatela per provare a imbrigliare la classe dei fuoriclasse, da Cristiano in giù. Il primo passo nella costruzione del suo Toro da derby è stato mosso nella definizione del modulo: mediana folta, grazie a un centrocampo irrobustito da Meité, Rincon e Lukic. Alle loro spalle la tradizionale linea difensiva a tre (c’è Lyanco): è qui, nel mezzo, con distanze ridotte tra i reparti, la richiesta di sacrificio, di scalate e coperture in tutte le situazioni di gioco ai suoi centrocampisti, che si può decidere un pezzo importante del derby".