"Perso per squalifica Morata, Pirlo affiancherà Dybala a Ronaldo. Probabili Chiesa e Kulusevski dal 1'. In difesa disponibile Bonucci, ma Chiellini e Demiral sono ancora indisponibili". Queste, le ultime e le probabili formazioni di Gazzetta. Che sul Toro non ha dubbi: "​All'ultima seduta di allenamento non hanno partecipato Murru e Verdi. Giampaolo insisterà con la difesa a tre, dove Izzo è favorito su Nkoulou. Singo a tutta fascia convince sempre di più, così come Ansaldi. Zaza favorito per affiancare Belotti in attacco".