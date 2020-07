Juve-Torino, il derby: minuti di recupero del primo tempo, tiro di Verdi fulmineo, con De Ligt che si gira, d’istinto, e respinge il pallone prima col fianco poi con il braccio. Maresca, l’arbitro della sfida, assegna il penalty. Ma non è rigore, non lo è in diretta, dal campo, e soprattutto non lo è dopo che aver avuto la possibilità di rivedere l’episodio al Var.





Una topica importante, per il fischietto di Napoli. Poteva esserci qualche dubbio in più sul pestone di Cuadrado a Belotti, ma non sul tiro di Verdi respinto da De Ligt. La Juve ha vinto comunque, dell’errore nessuno ne parlerà. Ma c’è un altro episodio che ha creato malumori in casa bianconera: l’ammonizione per simulazione rifilata a Paulo Dybala. Un giallo considerato, da molti, esagerato. Lo stesso Sarri, in conferenza stampa, ha così commentato la vicenda: "Giallo a Dybala? Peccato per come è venuto, una somma di ammonizioni ci sta anche, c'è rammarico per come è avvenuto. Dal campo avevo avuto una sensazione nettamente diversa”.





Piccola polemica per il tecnico, per l’episodio che vede Paulo cadere poco prima dell’area di rigore, dopo un contatto con Izzo. Se sul rigore l’errore è netto, in questa circostanza la decisione di Maresca è plausibile, seppur totalmente discrezionale. Dybala ingenuo: con questo giallo, la Joya salterà la delicata sfida con il Milan, in quanto diffidato. Ma i tifosi, sui social, non ci stanno: ecco tutte le reazioni del web!