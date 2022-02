Allegrata: definizione di mossa tattica del tecnico Massimiliano Allegri che lascia spiazzati gli addetti ai lavori e scombina le carte rispetto alle previsioni della vigilia. Qualcosa di questo tipo si potrebbe vedere nel Derby della Mole di domani. Viste le diverse assenze in difesa, infatti, il tecnico livornese - intervenuto in conferenza stampa -, non ha escluso la possibilità che insieme a de Ligt a giocare al centro del reparto difensivo potrebbe essere Zakaria.