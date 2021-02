2









Rolando Mandragora è a un passo dal Torino. Affare in chiusura previsto per oggi, ma potrebbe non essere l'unico sull'asse cittadino che porta dal bianconero al granata. Ieri l’accelerata per il centrocampista, oggi le altre discussioni: sì, perché Vagnati, con l’indispensabile nulla osta di Cairo, ha instaurato un dialogo costruttivo con la Juve. Un fatto che sta, inevitabilmente, indispettendo (e non poco) i tifosi, già sfiniti dalle troppe promesse non mantenute e dall’attesa di un reale riscatto, di segnali concreti di svolta e ambizione. E c’è addirittura, scrive Tuttosport, chi teme che dietro questa nuova collaborazione ci sia la mano juventina per garantirsi prossimamente Singo. Sospetti, ad oggi, privi di riscontro.



I NOMI - Oltre a Mandragora gli altri nomi sul mercato sono quelli di Daniele Rugani, che nel Rennes sta giocando poco e potrebbe veder arrivare Nicolas Nkoulou proprio dal Toro, e Grigoris Kastanos. Per il centrale c'è già un ok di massima della Juve, che così potrà tenerlo sotto più stretta osservazione, ma piace anche al Bologna. Nei discorsi, però, sarebbe stato inserito anche il giovane centrocampista Grigoris Kastanos, 23 anni cipriota del Frosinone, ma di proprietà bianconera. E qui è arrivato il malcontento dei tifosi, per cui Cairo ha frenato un po'. Tre colpi dalla Juve, troppi da digerire.