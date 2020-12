Pavel Nedved negli spogliatoi. Non è qualcosa di consueto, eppure è successo. Nell'intervallo di Juventus-Torino il vicepresidente bianconero è sceso nel tunnel per stare più vicino alla squadra in un momento difficile, essendo la Juve sotto 1-0 nel derby. Qualche parola, un messaggio sicuramente chiaro: serve di più. E lo si legge anche sulla faccia di Nedved, piuttosto scura, all'uscita dal tunnel.