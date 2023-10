E' già tempo di Derby.parla in conferenza stampa alla vigilia della stracittadina: ecco le ultime novità."Vlahovic e Chiesa non ci sono. Però la squadra sta bene"."Pronto per giocare, devo valutare chi mettere in campo. Tranne Chiesa e Vlahovic sono tutti pronti per giocare questa importante partita. Il Derby è la stracittadina, per noi sarebbe un altro passetto in avanti in classifica".- "Non sapevo della conferma. Dispiace. Attendiamo l'esito di quello che sarà il continuo. Commentare ora non serve a niente. Umanamente mi dispiace".- "Abbiamo Kean, Milik, Yildiz. Rabiot fa gol, abbiamo Fagioli e Miretti che inizieranno a fare gol. Soprattutto Fabio. Poi i difensori che sulle palle inattive sono stati buoni attaccanti della porta. Importante fare una bella prestazione. Affronteremo un Torino arrabbiato. E' sempre difficile da affrontare. E un derby. E soprattutto le squadre di Juric sono molto forti fisicamente e ci sarà da battagliare".- "Non c'è da stravolgere niente, non si cambia il modulo. Sono cose che si provano. Magari durante le partite, o più avanti, viste le caratteristiche di chi è a disposizione ci possono essere soluzioni diverse".- "Al momento non ci sono gare da crocevia. Credo che sia più avanti il crocevia. Non è stata granché quella di Sassuolo".- "Parlano per la sua parte i risultati che ha fatto. Il fatto di far crescere molto i calciatori. Chiede molto alla squadra. Giocarci contro è sempre difficile".- "Ci sono partite in cui si può giocare in un modo, ci sono gli avversari... Sassuolo? Errori fatti, possono capitare in un'annata. Abbiamo creato molto a Sassuolo. Rispetto alla gara con l'Atalanta, partita diversa con squadra fisica, avevamo defezioni, potevamo fare meglio... Il cammino si chiuderà il 26 maggio, l'importante è restare tra le prime quattro. Migliorando piano piano l'aspetto del gioco, della fase difensiva, della partita, per arrivare alla maturità tale per affrontare queste sfide in maniera diversa".- "Sta bene, domani giocherà".- "Vedremo domani. Faccio già fatica a fare la mia formazione, figuriamoci il Torino. Vedrò domani Juric che giocatore avrà scelto per il Derby".- "Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione. Più ne abbiamo e meglio è. Stanno facendo molto bene, hanno segnato 8 gol in due. Eravamo tutti molto contenti. In un'annata succedono anche queste cose. Dusan ha mal di schiena, vedremo quando recupererà Vlahovic e lo prenderemo in considerazione. Speriamo il prima possibile. Ne abbiamo bisogno. Come tutti. Per Chiesa: risonanza negativa, non ha traumi muscolari. Ha questo fastidio. Stamattina è arrivato con il fastidio di ieri. Era un po' preoccupato, viene dall'infortunio al ginocchio. Abbiamo parlato, era giusto rimanere fuori. Per giocare una partita serve un giocatore sano per la partita, sennò l'allenatore va in confusione"."Neanche a Bergamo ci siamo accontentati di un punto. Potevamo fare gol. Nell'arco del primo tempo siamo stati poco convinti. L'Atalanta è forte, l'ha dimostrato in Europa vincendo a Lisbona e non era facile. Noi abbiamo fatto una partita importante. Abbiamo difeso bene, potevamo essere più cattivi. Domani sarà completamente diverso. Stadio pieno. Il pubblico dovrà dare una mano. Affrontiamo insieme il percorso di poter tornare a giocare la Champions l'anno prossimo. Domani è il Derby e bisogna essere tutti pronti. Fisicamente, mentalmente, tecnicamente"."Catena di infortuni? Ci vuole calma. Serie? No. Alex Sandro: uno. Pogba si è infortunato? Tutta la tournée l'ha saltata per il ginocchio. Scrivete problemi muscolari? E Vlahovic è muscolare? No, e sono già due. Alex Sandro. Chiesa? Bisogna tornare a scuola a imparare. O parlo male io italiano... Sennò mi fate arrabbiare. Vi sto dicendo che Chiesa non ha niente, ha dolore. Abbiamo parlato: se il giocatore è preoccupato non gioca. Finito. Vlahovic ha la lombalgia, non è muscolare. Alex Sandro. Finito. Le catene sono quelle della bicicletta. Kean? Colpo vecchio di un anno alla tibia. Gli veniva fuori il dolore. Sono sempre calmo e tranquillo. In una stagione senza coppe se sono preoccupato? Qual è il problema! Gioca un altro. In dieci andiamo in campo. Problema risolto"."Federico ha fatto la risonanza. Negativa. Il dolore persiste, l'ha fatto ieri. Parlando con Federico e non l'ho visto tranquillo, ho preso la decisione di tenerlo fuori. Avere un giocatore preoccupato, soprattutto Federico che viene da un anno così... l'ho visto preoccupato. Anche se la risonanza è negativa. Ma ha dolore. Sicuramente non c'è niente. Può essere un'infiammazione, ma non sono un dottore. Ma è capitato alcune volte che non c'era niente e magari ha avuto un infortunio ed è stato fuori un mese e mezzo. I dottori lo sanno: voglio giocatori sani. I giocatori mezzi e mezzi non li voglio. Dispiace non avere Vlahovic e Chiesa, ma abbiamo Kean, Yilidz e Milik che sono tre giocatori importanti. Yildiz è importante anche se è un 2005. E domani con entusiasmo e serenità giochiamo questo derby. A me non piace dei giocatori che non ci sono. Chi non c'è non può giocare. Ne parleremo quando saranno a disposizione"."Bisogna fare una prestazione diversa, da parte nostra. E' un derby e dobbiamo fare una prestazione migliore soprattutto tecnicamente. Sbagliati tanti passaggi anche facili, nella gestione e nei passaggi serve essere più precisi e sereni nel giocare"."Ribaltati i ruoli? Non ho questa sensazione. Vivai o non vivai la Juve punta a vincere. Sei sotto pressione ed è il bello di lavorare per la Juventus. Come detto tante volte, guardiamo il presente. La gara di domani. Il campionato. Raggiungere l'obiettivo di andare in Champions senza mettere limiti alla provvidenza. A Bergamo avevamo, sui 22 avevamo 10 giocatori dal 2000 al 2005. Questo è merito di chi ha lavorato nel settore giovanile. Che hanno cresciuto i ragazzi arrivati da quando hanno 8 anni a chi è stato preso dai 12 ai 14 anni. Merito loro. Che lavorano bene e hanno lavorato bene. Credo sia il futuro per mischiare un po' le carte. Per abbassare i costi e ammortare, avere dal settore giovanile è importante. Resta negli anni"."Non so. So che non ci saranno con noi. Non è un mio problema"."E' la stracittadina. Importante per dare seguito. Sapendo che è una partita complicata come tutti i derby. Bisognerà fare una partita giusta sotto tutti i punti di vista. Migliore rispetto a Bergamo sotto l'aspetto tecnico"."Col trequartista un'altra soluzione. Yildiz è più seconda punta rispetto a Miretti, più centrocampista".