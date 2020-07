Juve-Torino a luglio? E' già successo, due volte. Non sarà quindi un unicum il derby di venerdì 4 luglio. Ecco il racconto, dal sito ufficiale bianconero:



"1928 - Si gioca il primo luglio al Campo Torino, com'è denominato lo stadio Filadelfia, casa granata inaugurata due anni prima. Il campionato è ancora organizzato secondo aree geografiche, il girone unico non c'è ancora. Lo scudetto andrà proprio alla formazione granata, ma i bianconeri nel derby di ritorno si prendono la soddisfazione di battere i cugini. Vi riescono grazie ai gol di Munerati nel primo tempo e di Rosetta nella ripresa, alle quali fa seguito la rete di Libonatti.



1958 - Anche per il derby del 1958 l'orario è quello delle 18. Juventus e Torino si sfidano il 13 luglio, i Mondiali in Svezia sono persino già terminati e hanno visto l'affermazione del Brasile trascinato dai gol di un diciassettenne che risponde al nome di Pelé. Il derby chiude il girone di Coppa Italia e i bianconeri, che hanno appena conquistato il decimo scudetto, si presentano al Filadelfia con il morale a mille, mentre il Toro ha chiuso all'ottavo posto".