Il Derby della Mole si avvicina. La Juventus continua a lavorare per farsi trovare pronta e affrontare al meglio la gara contro il Torino, in scena venerdì, 18 febbraio, alle 20:45.



E domani è vigilia del derby: alle 14:00 Mister Allegri, in conferenza stampa, presenterà la partita. Come sempre diretta su Juventus TV e diretta testuale su ilBiancoNero.com.