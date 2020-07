Il Torino proverà ad abbattere un tabù nel derby di domani: negli ultimi 25 anni, in Serie A, hanno vinto solo in una occasione contro la Juventus, nel 2015, mentre bisogna risalire al 1995 per ritrovare l’ultimo blitz in casa bianconera, firmato da una doppietta di Rizzitelli. Visti questi numeri, e i 41 punti di differenza in classifica, gli analisti vedono nettamente favoriti i campioni d’Italia, dati vincenti a 1,28, con il pareggio in quota a 5,50. Il successo del Torino, invece, pagherebbe ben 11 volte la posta.