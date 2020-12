16







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

All'ultimo respiro, perché la Juve non muore mai e perché il derby è sempre il giorno giusto per ribaltare le storie già scritte, le sentenze già emesse. Ha vinto, Andrea Pirlo: per 2-1, con remuntada firmata McKennie e Bonucci che hanno risolto quella rete di Nkoulou presa a freddo, che aveva ghiacciato pure i pensieri. Ha vinto, Andrea Pirlo. Tiratosi su dalla graticola e abbracciato anche dalla sorte, che non è mai cattiva passeggera. Soprattutto se c'è il freddo dei bassifondi della classifica.



Quanto c'è da lavorare, però. Da aggiustare, pure nella testa e nelle combinazioni di una squadra apparsa svuotata di idee e guizzi, che da questa serata porta via solo il risultato come fattore positivo. Ci sarà tempo per pensarci: la Juve intanto vince il derby, lo fa di cuore e ambizione. Senza mollare. Ed è un avvertimento a ogni singolo avversario: non è finita finché non è finita.



Ecco le pagelle.