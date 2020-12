1









JUVENTUS - TORINO 2-1

(9' Nkoulou [T], 77' McKennie [J], 89' Bonucci [J])



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (71' Alex Sandro); Kulusevski (57' Ramsey), Bentancur, Rabiot (71' McKennie), Chiesa; Dybala (92' Bernardeschi), Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Israel, Arthur, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova. All. Pirlo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty (91' Segre), Ansaldi (93' Bonazzoli); Zaza (75' Lukic), Belotti. A disp: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Gojak, Edera, Vojvoda, Vianni, Buongiorno. All. Giampaolo



Arbitro: Daniele ORSATO di Schio



AMMONITI: Kulusevski (J), Lyanco (T), De Ligt (J), Lukic (T)



ESPULSO Pinsoglio (J) dalla panchina per proteste