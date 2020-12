Ieri la Juventus ha vinto 2-1 il derby contro il Torino, una rimonta di testa concretizzata nel secondo tempo dopo il vantaggio granata firmato da Nkoulou nel primo tempo: decisive le capocciate di McKennie e Bonucci entrambe su cross di Cuadrado. Ma c'è stato tanto altro, in un match tirato che ha permesso alla Juve di Pirlo di tenersi a ruota delle prime della classe. Come rivedere le immagini salienti dell'incontro? Basta guardare il video qua in basso, tratto dal canale Youtube ufficiale della Lega Serie A