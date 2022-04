Da Juventus.com.



Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista del prossimo appuntamento in campionato.



Domenica, alle 12:30, all’Allianz Stadium la Juve affronterà il Venezia (ultimi biglietti disponibili qui) nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A.



L’obiettivo è quello di dare continuità alle due importanti vittorie contro la Fiorentina, in Coppa Italia, e contro il Sassuolo. Oggi i bianconeri si sono trovati al Training Center nuovamente al mattino e il programma ha previsto inizialmente un torello in spazi ristretti, per poi passare a esercitazioni per lo sviluppo della manovra palla a terra prima di chiudere la sessione con una partitella.



Domani sarà vigilia e come sempre Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa dopo l’allenamento del mattino. Appuntamento fissato per le 14:00