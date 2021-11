La notizia del crollo indel titolo della Juventus ha fatto il giro dei quotidiani e dei social da questa mattina. Il tonfo è arrivato dopo il via libera del cda alle condizioni definitive dell’aumento di capitale da 400 milioni di euro: il club offrirà agli azionisti 9 nuove azioni ogni 10 azioni possedute, al prezzo di 0,334 euro l’una. Lo sconto è del 35,32% sul Terp, lo si potrà sfruttare dal 29 novembre al 16 dicembre.Ma quanto ha "perso" la Juve, in termini di milioni di euro, per il crollo in Borsa? Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza la capitalizzazione è scesa di circa, passando. Alti anche i volumi di scambio: sono passati di mano oltre 16 milioni di pezzi, al top dallo scorso agosto.