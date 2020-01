"Non faremo acquisti a gennaio" ha detto più volte Paratici. Ma se dovesse uscire Emre Can i bianconeri farebbero all in su. Un'operazione più per giugno che per adesso, ma che potrebbe essere anticipata in caso di cessione del tedesco. Il Brescia non si schioda dalla richiesta di 50 milioni per il centrocampista classe 2000, a giugno potrebbe aprirsi un'asta con le big d'Europa, tra le quali c'è anche l'Inter.