La Juventus non molla Sandro Tonali. Malgrado l'agguerrita concorrenza in Italia (Inter e Milan) quanto all'estero (​City, United, Liverpool, Real), la dirigenza bianconera avrebbe individuato nel talento del Brescia il nome giusto per puntellare il centrocampo. Cellino spara alto, come riporta Calciomercato.com: 50 milioni di euro. Più del prezzo, tiene però banco la questione tempi: quando potrebbe arrivare? In caso di partenza di Emre Can, o di qualche altro nome in mediana, non è da escludere un tentativo di assalto già a gennaio.