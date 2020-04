1









Per via della somiglianza dall'alto, per i capelli lunghi, per la maglia del Brescia o forse, perché giocano nello stesso ruolo... Sono tanti i motivi per cui si è sempre guardato a Sandro Tonali come all'erede di Andrea Pirlo. Eppure, i due giocatori non sono uguali, ma interpretano differentemente il ruolo del centrocampista. La Juventus lo ha puntato da tempo, il potenziale è estremamente interessante, ma il paragone con Pirlo è azzardato: non tanto per le qualità, quanto proprio per le differenze nello stile di gioco.