Il Psg ci prova per Sandro Tonali, con l'obiettivo di mettere a segno un altro colpo alla Verratti. Ma la Juve non ci sta: i bianconeri hanno messo da tempo gli occhi sul centrocampista del Brescia e hanno già avviato i contatti per anticipare la concorrenza. Il giocatore vorrebbe rimanere in Italia, e secondo Tuttosport i bianconeri vogliono inserire tre contropartite nell'affare: Nicolussi Caviglia (oggi al Perugia), Touré e Muratore. Sul giocatore ci sono anche Inter, Milan e Fiorentina.