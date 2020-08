Andrea Tonali sembra sempre più vicino all'Inter che dopo la finale di Europa League proverà a chiudere con il Brescia. Come scrive Calciomercato.com, l'arrivo di Andrea Pirlo alla Juventus non ha cambiato la posizione dei bianconeri. La dirigenza è concentrata su altri giocatori, non sta trattando Tonali e non cambia strada solo per la stima di Pirlo; l'Inter da parte sua è molto convinta da mesi, i contatti col Brescia e con l'avvocato Bozzo che rappresenta Tonali sono stati frequenti, l'intesa col centrocampista classe 2000 della Nazionale c'è da giugno scorso ma è un patto non scritto che lascia aperta la porta ad ogni sorpresa".