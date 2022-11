Il difensore del, ha rilasciato un'intervista a Star Casinò Sport in cui ha parlato anche dei giocatori più difficili da marcare in partita. Tra questi c'è anche un giocatore dellaNe dico tre: Lautaro, perché individua molti movimenti diversi per metterti in difficoltà, Abraham, perché mi conosce molto bene e da tanto tempo, e. Sul suo compagno di squadra, Rafael Leao, invece, ha detto questo: "Rafa è il giocatore che mi ha sorpreso di più: è così forte che nemmeno lui ha ancora capito le sue reali potenzialità".