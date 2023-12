Per la, Matteoè stato più di uno scout. Nello svolgere il lavoro, non si è limitato a riempire pagine di appunti e segnalare i giovani talenti da acquistare. Ha stretto rapporti umani, veri, non con il solo scopo di presentare la bella faccia per completare l’operazione di mercato. Ne è un esempio il rapporto creatosi con Deane la sua famiglia. Sempre calorosi, sentiti, i saluti nella tribunetta di Vinovo, segno che qualcosa di importante si è creato. Altro indizio: i saluti sui social quando Tognozzi ha lasciato Torino per andare al Granada.E proprio in Spagna, Tognozzi vorrebbe riportare il suo pupillo Dean Huijsen. Secondo quanto riporta calciomercato.com: “nonostante il poco spazio la Vecchia Signora vorrebbe tenere il gioiello olandese fino al termine della stagione per poi valutare il percorso migliore da fare insieme alla sua famiglia e ai suoi agenti. Huijsen vorrebbe giocare e l’idea Granada lo intriga parecchio anche per la presenza di Tognozzi con il quale ha istaurato un rapporto eccezionale.”.