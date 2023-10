. Un evento che, dentro di sé, racchiude molteplici passaggi. Il centro della serata, però, si sposta sul campo. All'interno del Pala Alpitour, infatti, si svolgerà una partitella di calcetto formata da due squadre di. La seguiamo in diretta e ve la raccontiamo su QUI , invece, il racconto di tutta la giornata con le immagini degli arrivi delle Legends.(Platini): Peruzzi, Torricelli, Iuliano, Conte, Matri, Montero, Barzagli, Marchisio e Zidane.(Lippi-Pessotto): Storari, Carrera, Di Livio, Pepe, Ravanelli, Ferrara, Evra, Mandzukic, Davids e Del Piero.40' - In gol anche Zidane, su assist di Iuliano. 9-6 per i White40' - Ancora Marchisio, doppietta! E ora sul tabellone si legge 8-637' - In rete anche Marchisio, che gol! Il Principino batte Storari con un sinistro al volo. White di nuovo in vantaggio, 7-637' - Ferrara segna il gol del 6-6: a fornirgli l'assist è Davids33' - Gran mancino al limite dell'area, segna Ravanelli che poi si scatena! Maglia alzata sul volto ed esultanza iconica! 6 a 5 per la squadra White29' - Ancora Iuliano! 6° gol per la squadra White, con un tiro di prima che sorprende Storari27' - Palo di Zidane!26' - Del Piero! Segna l'ex capitano e il PalaAlpitour si scatena in un'ovazione. Il risultato ora recita 5-4 per la squadra White25' - Ancora Matri! Tripletta personale per lui23' - Assist di Marchisio, ciabattata di Iuliano e i White tornano avanti di 121' - Subito in gol Di Livio che pareggia i conti. Rete e sfottò a Peruzzi tra le risate generali21' - Via al secondo mini tempo!19' - INCREDIBILE, Zidane sbaglia uno stop15' - Ancora Matri, su assist di Marchisio! White in vantaggio per 3 a 29' - Tutti in piedi per Gianluca Vialli. Il pubblico canta un coro, le Legends si fermano e applaudono6' - Pareggia Matri per i White! Tap-in morbido nell'angolino che spiazza Storari4' - Risponde Torricelli per i White! MIssile all'incrocio da chi non ti aspetti4' - Tiro di Evra, para Peruzzi che poi deve raccogliere dalla rete la respinta di Davids2' - Primo gol a firma Evra: I love this game!21:40 - Inizia adesso la partitella21:30 - Dopo l'ingresso di Del Piero in campo, esplode il Pala Alpitour: "C'è solo un capitano".21:20 - Entrano in campo le Legends, ovazione del pubblico ad ogni ingresso. Incredibile e speciale l'accoglienza per Del Piero, ultimo ad entrare20:50 - In questo momento in campo i tifosi Vip della Juventus20:45 - Al Pala Alpitour suona l'inno della Juventus!20:30 - Prima dell'inizio della partita, omaggio a Vialli, ai caduti dell'Heysel e a tutta la storia bianconera con i nomi dei protagonisti proiettati su uno schermo. Adesso uno spettacolo di danza