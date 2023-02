Sta per scadere il tempo a disposizione di. Il centrocampista, racconta il Corriere dello Sport, è davanti a un nuovo bivio stagionale: c’è il Torino all’orizzonte e l’argentino ha "una chance grande così da cogliere per prendersi la Juve, come finora non è mai riuscito a fare". Secondo il quotidiano, infatti, la squalifica dispalanca di nuovo le porte al campione del mondo. Per forza di cose, sarà lui il titolare in regia domani sera. Con un obiettivo chiaro: "convincere gli scettici e trasformare i fischi in applausi".Finora, sì, è stato piuttosto deludente. A tal punto che i tifosi bianconeri l’hanno presto messo nel mirino, "prima accusandolo di pensare più al Mondiale che alla Juve e poi, nell’ultimo periodo, passando direttamente ai fischi". Allegri l'ha voluto fortemente, ora lo difende a spada tratta. Tutti però si aspettavano un rendimento decisamente differente da parte di Leandro. Le aspettative dell'estate erano altre: con lui ci si aspettava il salto di qualità in regia. Locatelli, invece, ha preso il suo posto. Pur non nascendo uomo di regia. E Paredes è rimasto tante volte a osservare dalla panchina. Delle 22 presenze finora, 11 sono state da titolare e solo 5 sono durate 90 minuti.