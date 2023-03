Il più felice di tutti. Così Tuttosport ha raccontato la reazione di Federicodopo l'ottima prestazione raccolta con il: per lui una partita senza sbavature dal punto di vista difensivo, in cui ha saputo far valere la propria stazza atletica sul mare di cross sparati dai tedeschi da destra e sinistra ma no solo. "Anche e soprattutto una serie di progressioni palla al piede che hanno permesso alladi evitare oltremisura un giro palla che altrimenti sarebbe stato troppo sterile", scrive il quotidiano. Che anticipa l'idea di Allegri.La prova è infatti piaciuta tanto a Massimiliano, che potrebbe decidere di riproporlo come titolare nel pacchetto difensivo contro l'Inter. Toccherà a lui marcare uno tra, con l'aiuto naturalmente di, i pilastri della difesa in questo momento orfana sia diche di Leonardo. TS racconta come il tecnico toscano potrebbe addirittura annunciare la sua promozione a titolare qualora Bonucci dovesse confermare la sua indisponibilità per la botta rimediata contro la Sampdoria e tenuto conto che Alex Sandro starà ancora fuori per il problema muscolare.