Quel fallo su Rrahmani e la 'vendetta' programmata sin dal giorno dopo la sfida di ritorno. La Juve riparte ancora una volta da Giorgio Chiellini, pronto a una chiusura degna della sua carriera stellare e quasi tutta bianconera. Avrebbe voluto un finale diverso, come racconta Gazzetta, e invece deve lottare per un posto in Champions League. Con Bonucci positivo al Covid, Pirlo forza la mano sul capitano bianconero. Troppo importante, del resto, "per attenzione e impatto emotivo sulla squadra". Affronterà un amico come Lorenzo Insigne e quanto accaduto a gennaio è ormai alle spalle: quel rigore sbagliato in Supercoppa no, non pesa più.