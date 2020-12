Sette partite, cinque vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Media gol? 2,6. Media punti? 2,4. L'avrete ormai capito: parliamo della Juve con Cristiano Ronaldo in campo, che è tutta un'altra storia. Non ne sarà entusiasta Andrea Pirlo, ma la Juve non è mai stata così dipendente dal portoghese. Il paradosso è proprio questo: il Maestro ha esaltato il fuoriclasse. Tutto attorno però è poca roba, Morata a parte. ESPERIMENTI - Come racconta La Gazzetta dello Sport, ci si muove anche per il tridente. Juve-Dinamo conta il giusto e magari vedremo i tre all'opera, specialmente in caso di risultato negativo. Intanto, scelte fatte per questa sera: giocherà Morata, che sarà squalificato per il derby, che a sua volta darà indirettamente una chance in campionato a Paulo Dybala. Per vederli tutti insieme? "Sarebbe interessante - scrive Gazzetta - capire almeno come Pirlo vede i tre assieme". Ronaldo largo, Morata in mezzo e Dybala libero di muoversi da trequartista. Sarebbero le posizioni preferite. Di tutti e tre. E sarebbe da provare.