De Ligt e Demiral, adesso tocca a loro. Come racconta il Corriere dello Sport, "definirli riserve sarebbe un'eresia". Specialmente De Ligt non può essere trattato come tale: nel nuovo filotto che partirà dal Crotone, la difesa della Juventus ripartirà esattamente da loro. Da due giocatori con caratteristiche differenti da Bonucci e Chiellini. Da due giocatori che potranno giocare così come vuole Pirlo: alti, con l'aggressione ai massimi livelli. Con l'Inter hanno dimostrato di poterlo fare. Anche per questo sarà Demiral a giocarsi tanto in questo trittico di gare: da lui è arrivato un po' di malessere nella fase in cui tutti i centrali sono stati a disposizione.