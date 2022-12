Un inizio di giornata in netta controtendenza. Il titolo in borsa della Juventus dopo la crisi delle scorse settimane, oggiL’indice FTSE MIB a Piazza Affari, invece, quest’oggi si è presentato con un -1,4%. Il titolo Juve è passato da un valore in euro di 0.2644 ad uno attuale di 0.2776 e la capitalizzazione della squadra bianconera è salita 639,45 milioni.