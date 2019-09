Il titolo in Borsa della Juventus è stato sospeso per eccesso di ribasso questa mattina mentre cedeva il 7,2% a 1,29 euro. Pochi giorni fa il club bianconero ha approvato il bilancio 2018-2019 con ricavi pari a 621,5 milioni di euro (+ 116,8 milioni rispetto all'esercizio 2017/2018) e una perdita di 39,9 milioni. In generale, l'indice Ftse Mib cede lo 0,14% a quota 22.092 punti. In perdita anche Atlantia (-1,54% a 21,66 euro), Eni (che cede oltre il 2%), Mediaset (-0,6), Moncler e Tenaris con oltre -1%.