Come Crotone-Juve, del resto. Andrea Pirlo è pronto ad attingere a piene mani dal bagaglio Under 23. Nella gara d'andata, il tecnico lanciò dal primo minuto sia Gianluca Frabotta che Manolo Portanova (oggi al Genoa). E stasera? La situazione impone certamente riflessioni: il tecnico, che ha l'obiettivo di recuperare in campionato e che quindi ha poco tempo e testa per provare eventuali esperimenti, ha nel mirino Radu Dragusin e Nicolò Fagioli.



LA FRASE - "Possono tornare utili, abbiamo pochi giocatori e loro fanno parte della prima squadra. Se ci sarà necessità, giocheranno dal primo minuto", le parole dell'allenatore ieri, in conferenza stampa. A centrocampo l'idea è quella di utilizzare Fagioli nel caso in cui uno tra Bentancur e McKennie dovesse venir meno. In alternativa a De Ligt e Demiral, ecco la terza D: quella di Dragusin. Bonucci e Chiellini sono out. Il quinto centrale è lui.