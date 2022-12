C'era stato un tira e molla tra lae Paul. Il centrocampista francese, così come Didier Deschamps e Macron avevano voluto il giocatore volasse inper supportare i propri compagni e andare a conquistare la coppa del mondo. Ladal canto suo, secondo l'Equipe, sembrava volesse trattenerlo aperchè proseguisse con la riabilitazione dagli infortuni che ancora non gli hanno permesso di scendere in campo con la maglia numero 10 della Juventus.Come pubblicato dallo stesso centrocampista francese sul suo profilo Instagram, Paul ora è volato ine sta supportando i propri compagni dalla tribuna. In sua compagnia anche Zlatan, Novak, Javiere altri vip. "In campo e fuori sono con Voi. Forza Bleus" ha scritto Paul. Di seguito il post.