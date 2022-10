L'aria che tira è quella di una "rivoluzione" imminente. O meglio, di una seconda fase di restyling, dopo l'investimento anticipato per Dusan, i sei acquisti estivi e il lancio dei classe 2003 più promettenti del vivaio. La sensazione, in poche parole, è che tra gennaio e la prossima estate in casacambierà più di una faccia, anche solo restando sul campo. Difesa, centrocampo e attacco: secondo La Gazzetta dello Sport il club bianconero si sta muovendo in pressoché tutte le direzioni (porta compresa, dato che Wojciechandrà in scadenza nel 2024) per cercare di rinforzare la squadra e riaprire finalmente un ciclo vincente, con la consapevolezza che diversi dei giocatori attuali sono pressoché sicuri di partire (vedi, Juan, Adriene Angel) e altrettanti restano in bilico (Moise, Nicolò, Leandroe Daniele, solo per citare gli esempi più lampanti). Molto, chiaramente, dipenderà dall'esito della stagione in corso - e dunque dall'eventuale qualificazione alla prossima- ma intanto la Juve ha già segnato sul proprio taccuino diversi nomi, tra sogni e obiettivi concreti (con la priorità rappresentata sicuramente dai terzini).