Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i tifosi della Juventus sono letteralmente spaccati in due sul futuro di Cristiano Ronaldo. C’è chi sostiene che è giusto voltare pagina, reinvestendo il suo pesantissimo ingaggio in altri giocatori e dare via ad una rifondazione definitiva. Altri, invece, vorrebbe godere ancora a lunga dalla maestosità di CR7, sostenendo quanto sia difficile sostituire un fenomeno come lui. Il punto d’incontro? Ronaldo si può criticare per una serata storta, ma mettere in dubbio uno degli dei del calcio come lui no, è fuori discussione.