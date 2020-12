E il rigore? Per tanti c'era. Per altri no. Anzi, qualche tifoso juventino se lo prende mal volentieri. E allora, fa sorridere anche il punto di vista di Dox: "E' partito il conto alla rovescia per il rigore inesistente a Messi". Il motivo? Il fallo di Araujo su Cristiano Ronaldo non è poi così netto come poteva sembrare. Ecco che Alessio aggiunge una visione singolare: "Un rigore così farlocco in Champions, giusto in una partita che non conta niente ce lo potevano dare". Si sorride, e che bellezza.