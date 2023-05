Aureliocontinua a far discutere. E a far infuriare i tifosi della, che non hanno preso per nulla bene il commento del presidente delin merito alla presunta "irregolarità costante" che negli ultimi anni, quelli del dominio bianconero, avrebbe impedito alla squadra di conquistare quel tanto desiderato titolo tricoloreche ora è ormai solo da ufficializzare."Ho vinto lodell'onestà, che è la prima regola della mia vita", ha sostenuto il "numero uno" del club partenopeo, tornando anche sulle due vittorie stagionali con la Juve che per lui hanno rappresentato la soddisfazione più grande. Sui social, quindi, i tifosi bianconeri si sono scatenati, prendendo di mira De Laurentiis tra ironie e commenti più duri, con diversi riferimenti anche ai casi per cui lo stesso Napoli è indagato in sede giudiziaria.