La chiusura della Curva Sud, le tre giornate a Cuadrado ( QUI tutte le decisioni). No,ai tifosi della Juventus che, a decine, si sono riversati sui social per sottolineare una disparità di giudizio rispetto ad altri eventi analoghi o, come nel caso della lite Cuadrado-Handanovic, il fatto che non sia stato sottolineato il pugno del portiere nerazzurro.