L'è di nuovo "caldissimo". E i risultati si vedono, se è vero che da quando il tifo "vero" ha ricominciato ad alzare i decibel laha perso solo due punti in casa, quelli frutto del pareggio contro l'Inter. Nelle ultime due gare interne, però, alcuni gruppi organizzati sono rimasti in silenzio per i primi 45 minuti, incontro la società per avere la possibilità di appendere gli storici striscioni. Questo gesto potrebbe durare fino al match contro l'Atalanta del 10 marzo: in quel periodo, infatti, è prevista la sentenza di appello del processoche, insieme ad altri fattori, potrebbe sbloccare la situazione.