Difficile trovare le parole. Di fronte a un fuoriclasse del genere, autore di una tripletta, non resta che togliersi il cappello e applaudire. Angelha fatto impazzire tutti questa sera allo Stadio della Beaujoire, innanzitutto per il gol che ha sbloccato il match tra- una perla incredibile, un tiro a giro direttamente dall'esterno dell'area, che ha spedito la palla all'angolino - poi per il dribbling ubriacante che ha costretto Nicolasa fermarlo con un fallo di mano e infine per il successivo il rigore segnato, con la classe e la freddezza del campione vero. Ma non solo, perché nella serata del Fideo - oltre alla terza rete, ciliegina sulla torta di una serata indimenticabile - c'è molto di più, a partire dalla sua capacità di prendere per mano la squadra e trascinarla a una vittoria fondamentale, con spirito di sacrificio, determinazione e - neanche a dirlo - talento da vendere. Insomma, un concentrato di bellezza e magia tale da mandare i tifosi bianconeri in estasi, con i social pieni di commenti entusiasti e una richiesta chiara: "Rinnovatelo subito!".